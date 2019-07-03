Под носом у губернатора: Севастополь захлебывается в собственных нечистотах

Севастополь захлебывается в собственных нечистотах. Причем происходит это в буквальном смысле под носом у губернатора.

Как уже сообщал «Новый День», 18 июня управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщило, что пляж «Хрустальный» закрыт для купания. Как выяснилось позже, в воде прибрежной зоны выявили энтерококки. В этот же день были взяты пробы воды на пляже «Омега», и там обнаружилась холера (штамм V.cholerae Olnon O139).

На сегодняшний день, заявляют в Роспотребнадзоре, оба пляжа для купания безопасны. Но гарантии, что ситуация не повторится, не дают.

Между тем, в инфекционную больницу Севастополя ежедневно госпитализируют с острыми кишечными инфекциями, и многие заболевшие сообщают: купались на пляже «Омега».

Проблема не решается десятилетиями: в мелководную бухту сливаются неочищенные стоки с окрестных улиц, неся в море всю грязь – от нефтепродуктов до биологических отходов из частных подворий.

Ситуация не единичная, аналогичная картина наблюдается и на «Хрустальном». Более того, в море практически без очистки уходят канализационные стоки всего Севастополя.

И происходит это уже, по меньшей мере, год.

«Единственное оборудование, работающее сейчас на очистных в Камышовой бухте, – это цех решёток, где проводится только самая грубая механическая очистка стоков. Иными словами, там ловят крупные отходы: палки, камни, тряпки и т.п.

Сегодня бешеный поток неочищенных стоков из сортиров Севастополя льется прямиком в море в Голубой бухте, что у 35-й батареи, – пишут «Примчания». – Причем труба, заглубленная по советским требованиям на две морских мили от берега, давно проржавела и покрылась свищами.

Забавная деталь: вытекает все это в море прямо под виллами двух сиятельных соседей – губернатора Дмитрия Овсянникова и одиозного генерала – девелопера Павла Лебедева».

Издание подчеркивает: постоянное морское течение разносит городские нечистоты по всему Каламитскому заливу вдоль побережья Севастополя до самой Качи. В зоне поражения – Казачья и Камышовая бухты, бухта Омега, пляж в парке Победы и пляж возле гостиницы «Аквамарин», принадлежащей тому же Лебедеву, пляжи Солнечный, Песочный, Толстяк, Учкуевка.

И деваться севастопольцам некуда: в Балаклаве ситуация еще хуже – там неочищенные стоки сбрасывают прямо в бухту, в двух шагах от городского пляжа.

Напомним, реконструкция КОС «Южные» в Севастополе началась началось в марте 2018 года. В течение двух лет подрядчик должен был реконструировать или возвести заново 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Главный упор делался на очистку сточных вод в Балаклаве. Общая сумма контракта составляла около 7 млрд рублей.

Однако через месяц разгорелся скандал: чиновники без казначейского сопровождения перевели в ОФК-банк 2 млрд рублей, выделенных на КОС. А банк лопнул. Тут же выяснилось, что банковскую гарантию обязательств подрядчика выдал тот же ОФК-банк (25% в банке принадлежало однокурснику Владимира Путина, сооснователю адвокатского бюро ЕПАМ Николаю Егорову). Причем, по словам специалистов, копия банковской гарантии, размещенная в Единой информационной системе (ЕИС) закупок, содержала очевидные признаки фиктивности, но это никого не смутило. Иными словами, 2 млрд рублей исчезли, а подрядчик, оставшись без денег, свернул работы, оставив очистные в разрушенном состоянии.

В августе 2018 года правительство Севастополя заявило о расторжении контракт с «Биотехпрогрессом».

Новый торги планируют провести в июле, а приступить к работам – в конце года. Взамен исчезнувших 2 млрд рублей Москва пообещала выделить сначала 2,9 млрд, теперь говорят уже о 2,7 млрд – и то вопрос пока не решен.

Между тем, за год жизни без очистных качество морской воды в Севастополе резко ухудшилось: если в 2017 году 2,7% проб не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям, то в 2018 – уже 41%.

Самое интересное в этом истории: «Водоканал» продолжает начислять севастопольцам плату за водоотведение. В тариф входят транспортировка сточных вод и их очистка – по сути, горожане должны платить за то, чего нет.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 04.07.19

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