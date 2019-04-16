Пожурили и простили: Москва даст Севастополю взамен исчезнувших двух млрд еще три

Правительство России снова выделит деньги на достройку канализационно-очистных сооружений (КОС) «Южные» в Севастополе: проект включен в федеральную целевую программу (ФЦП), предусмотрены вложения в размере 2,9 млрд рублей. Об этом заявил сегодня губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Как уже сообщал «Новый День», строительство КОС «Южные» началось в марте 2018 года. В течение двух лет подрядчик должен был реконструировать или возвести заново 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Главный упор делался на очистку сточных вод в Балаклаве. Общая сумма контракта составляла около 7 млрд рублей.

Однако через месяц разгорелся скандал: чиновники без казначейского сопровождения перевели в ОФК-банк 2 млрд рублей, выделенных на КОС. А банк лопнул. Тут же выяснилось, что банковскую гарантию обязательств подрядчика выдал тот же ОФК-банк (25% в банке принадлежало однокурснику Владимира Путина, сооснователю адвокатского бюро ЕПАМ Николаю Егорову). Причем, по словам специалистов, копия банковской гарантии, размещенная в Единой информационной системе (ЕИС) закупок, содержала очевидные признаки фиктивности, но это никого не смутило.

Никто не обратил внимания и на то, что ФАС потребовала предусмотреть обязательное казначейское сопровождение при авансировании данного контракта. И контракт был заключен с учетом этого требования, но уже на следующий день стороны подписали соглашение, в котором от казначейского сопровождения отказались.

В июне было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления п. «в» ч. 3. ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), а в июле арестовали экс-главу ГКУ Александра Антюфеева, подписавшего от имени правительства Севастополя то самое допсоглашение, которое позволило отказаться от казначейского сопровождения.

В это же время разогрелся скандал вокруг руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) Игоря Чуяна: по версии Следственного комитета России, он, являясь бенефициаром банка ОФК-банка и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру Николаю Егорову ущерб на общую сумму порядка 30 млрд руб.

Чуян скрылся за границей, а 2 млрд, выделенные на канализацию в Балаклаве, исчезли навсегда.

И вот Москва готова выделить новые средства. При этом контракт с подрядчиком до сих пор не расторгнут: суд должен вынести вердикт 30 апреля. Кто будет заниматься реконструкцией КОС «Южные», не сообщается.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

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