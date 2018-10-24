По милости крымских властей: отдыхающим вновь предстоит нежиться в фекалиях будущим летом

Правительство Крыма оказалось неспособно приступить к ремонту глубоководных выпусков канализационно-очистных сооружений (КОС) в этом году – несмотря на выделенные федеральным центром средства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте совмина опубликовано распоряжение от 19 октября, которым изменены ранее принятые планы крымского правительства по разделу «Прочие нужды» федеральной целевой программы «Социально – экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

В том разделе, что касается ЖКХ, во всех клеточках, относящихся к 2018 году, появились круглые нули.

Еще в марте этого года на нужды ЖКХ республики планировалось израсходовать более 345 млн руб из федерального бюджета и 18 млн руб из республиканского. Речь шла о модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и водопроводно-канализационного хозяйства. Точнее сказать, деньги предполагалось потратить на капитальный ремонт глубоководных выпусков канализационных стоков в море в курортной местности.

Напомним, канализация и очистные сооружения остаются острой проблемой Крыма и темой для нареканий отдыхающих. Сообщения о купании в фекальных водах и «обнаружении нехарактерных для морской воды субстанциях» прошедшим летом регулярно поступали из разных частей полуострова.

На то, чтобы неочищенные сбросы не попадали в море и севастопольские бухты, в течение нескольких последних лет из федерального бюджета выделяются значительные суммы, но с ремонтом канализации и очистных сооружений в Крыму как-то не складывается: большие деньги федерального бюджета освоить не удается.

Служба капстроительства РК с января безуспешно пытается найти исполнителя для выполнения проектно-изыскательских работ по объектам «Строительство канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море» в поселках Кацивели (Ялта) и Орджоникидзе (Феодосия) – предлагалось более 71 млн руб. за каждый проект.

Не выполнены и проектно-изыскательские работы по реконструкции системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод села Малореченское (Алушта) – не освоены 92 млн руб.

А это значит, что к началу будущего курортного сезона проблемы канализации на курортах Крыма опять не будут решены.

Этим же распоряжением совмина обнулены и суммы расходов 2018 года на сохранение некоторых объектов культурного наследия: здания женской Романовской гимназии и крепости в Керчи, Ханского дворца в Бахчисарае и второго этапа восстановления караимской кенассы в Симферополе.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 24.10.18

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