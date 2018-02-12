Коктебель получит нормальную канализацию через три года

В Коктебеле канализационно-очистные сооружения обещают построить в 2021 году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство будет вестись в рамках федеральной целевой программы. Стоимость проектных работ и возведение самого объекта составит 1 миллиард 377 миллионов рублей. В январе министерство экономического развития России и власти Крыма должны подписать инвестиционное соглашение на выделение средств для проектирования очистных сооружений. Весной текущего года состоится конкурс на определение подрядчика на данные работы. Ожидается, что разработку проектной документации уйдет год. Само строительство канализационно-очистных сооружений займет два года.

Как сообщал «Новый День», ранее местные власти заверяли, что строительство канализации начнется в 2018 году. Отметим, что на протяжении последних лет общественники неоднократно подчеркивали, что купаться в Коктебеле опасно. Море пахнет стоками, которые ежедневно в него сбрасываются, а фекалии видно невооружённым глазом.

Коктебель, Анастасия Зук

Коктебель. Другие новости 12.02.18

На Украине заведут уголовные дела на 10 тысяч крымчан. / Виновата природа: чиновники объяснили, почему в Крыму исчезают секвойи. / Вне зоны доступа: крымчане вновь не могут дозвониться по мобильным номерам. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»