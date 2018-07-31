Чем пахнет Коктебель: ассенизаторы и местные жители сливают нечистоты в море (ФОТО)

Белым днем в Коктебеле ассенизаторские машины сливают нечистоты в местные водоемы. Ночью к ним присоединяются местные жители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне ассенизаторская машина была замечена у канала, впадающего в море: чтобы не везти на очистные сооружения собранные по частному сектору фекалии, водитель спецсредства попросту слил их в водоем.

«Это конечно поразительно! Раньше они скидывали где-то в глубинке, а здесь это совсем рядом с морем, отелями. Они скидывают, а потом это стекает в коктебельский залив. А ночью частники открывают заслонки, и эти все фекалии сливаются в море. Некоторые даже просто берут, бросают шланг и сливают это все по улице», – рассказал РИА «Новый День» местный общественник Александр Горный.

Он также отметил, что местные власти на «канализационные» проблемы не реагируют. А ситуация с несанкционированным сливом фекальной жижи может уже в августе перерасти в экологическую катастрофу.

«Глава Коктебеля не отстаивает интересы поселка, она не будет мотаться на своих шпильках по этим камышам и отлавливать ассенизаторов, как это делали предыдущие управленцы. А сейчас в поселке безумное количество людей, все эти нечистоты сливаются в море, реки, канальчики, вот и мы фактически имеем экологическую катастрофу. Люди болеют коктебельской лихорадкой: из-за того, что здесь нечистоты. А впереди август и мы будем иметь еще большие последствия», – заключил Горный.

Фото ассенизаторской машины разлетелось по социальной сети. Крымчане активно комментируют инцидент: одни призывают наказать черных ассенизаторов, другие отмечают, что им попросту некуда деваться, вот и «работают»: «А какие варианты куда сливать? Сливали все время: 25 лет при «окраиностане» (Украине – прим. НД), и далее будут сливать». Третьи надеются, что историей заинтересуется прокуратура и Роспотребнадзор.

Как сообщал «Новый День», бухта Ласпи и Коктебель являются «горячими точками» в Крыму по сливу неочищенных канализационных стоков в море. Связано это с застройкой побережья и ростом нагрузки на морально и физически устаревшие канализационно-очистные сооружения.

Общественники неоднократно заявили, что купаться в Коктебеле опасно: море пахнет стоками, которые ежедневно в него сбрасываются, а фекалии видны невооружённым глазом.

Напомним, ранее было решено включить Коктебель объект в программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» и строить систему за счет бюджетных средств, но объявленный 8 июня конкурс предлагал участникам побороться за 56 млн 826 тыс. руб. Завершение работ предполагалось через 411 дней после подписания контракта с победителем. На конкурс были поданы две заявки (из Москвы и Чебоксар). Компетентная комиссия рассмотрела их и признала не соответствующими условиям конкурса, он был признан не состоявшимся.

Коктебель, Анастасия Зук

Коктебель. Другие новости 31.07.18

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