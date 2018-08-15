В Крыму не могут освоить федеральные деньги, выделенные на ремонт канализации и очистных

С ремонтом канализации и очистных сооружений в Крыму как-то не складывается: большие деньги федерального бюджета освоить опять не удается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», канализация и очистные сооружения остаются острой проблемой Крыма. На то, чтобы неочищенные сбросы не попадали в море и севастопольские бухты, в течение нескольких последних лет из федерального бюджета выделяются значительные суммы, но сообщения о купании в фекальных водах регулярно поступают из разных частей полуострова.

К многолетней проблеме реконструкции системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод села Малореченское (Алушта) в качестве первоочередных прибавились проекты реконструкции системы водоотведения Новофедоровки (Сакский район), строительство канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море в ялтинском поселке Кацивели.

Продвижение этих проектов по сайту госзакупок не прибавляет оптимизма. Документ, объявляющий о начале конкурса на разработку документации по планировке территории (стоимость – 31 млн руб) был размещен 25 июня. С тех пор он несколько раз менялся, дополнялся, его положения разъяснялись. В итоге до сих пор продолжается прием заявок на участие в конкурсе.

С 6 июля принимались заявки на право выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных сетей)» в Коктебеле – за 57 млн руб. Итоги были подведены, но теперь протокол оценки заявок отменен: одна из фирм-участников пожаловалась на нарушения в антимонопольную службу, конкурс вернулся на этап «работа комиссии».

С 29 июня ищут своего подрядчика очистные Феодосии, Судака и Орджоникидзе – стоимость работ составляет 64,5 млн руб. Плодятся изменения и разъяснения к конкурсной документации, затянувшийся этап «подача заявок» продолжается.

С прошлого года не продвинулись дальше возведения забора строительно-монтажные работы на канализационных очистительных сооружений «Южные» в Севастополе – общая сумма более 6 млрд руб.

В этом городе не нашлось желающих даже отремонтировать забор (основное охранное ограждение) канализационных насосных станций №12 и №13.

Пока только ялтинская фирма «Альтаир», став единственным участником повторно проведенного конкурса, прошла все этапы и может быть допущена к выполнению строительно-монтажных работ (за 4,4 млн руб) по объекту «Капитальный ремонт канализационно-насосной станции №1 поселка Форос». Впрочем, победитель объявлен 9 августа, сведений о заключении контракта еще нет.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 15.08.18

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