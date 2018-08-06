Смрадный выброс: в Симеизе фекалии окрасили море в чёрный цвет (ФОТО, ВИДЕО)

В Симеизе в разгар курортного сезона произошел крупный выброс нечистот в море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка предполагают, что на очистных сооружениях, расположенных выше улицы Баранова, произошла поломка. В результате в ручей, который проходит через площадку сооружений, попали фекалии, а затем стекли в море.

О произошедшем рассказал местный активист, снявший на видео выброс нечистот. По его словам, ЧП произошло примерно в 12 часов дня.

«Море стало черным от фекалий. Теперь купаться в нем нельзя – там полная жесть. Всё, конечно, рассосется, и даже заметно не будет, но это же нечистоты! Текло и по дороге. Люди же задохнутся – на улице тридцатиградусная жара!», – возмутился житель поселка.

В момент выброса активисты Симеиза попытались выяснить причины происходящего, заметив у сооружений инженера. В ответ на возмущение жителей, по словам активиста, он заявил, что «всё нормально, уже всё сделали».

Как утверждает активист, подобные выбросы уже случались в поселке. Их последствия шокируют не только туристов, но и местных жителей, которые вынуждены терпеть смрад, исходящий со стороны очистных сооружений.

В пресс-службе администрации Ялты корреспонденту РИА «Новый День» заявили, что не обладают информацией о произошедшем и порекомендовали обратиться в ГУП «Водоканал Южного берега Крыма». Однако в ГУПе отказались комментировать ситуацию по телефону и предложили направить информационный запрос.

Отметим, что в 2016 году жители Симеиза обращались в правительство Крыма с просьбой модернизировать сооружения. Обращение было направлено к занимавшему на тот момент должность вице-премьера Николаю Янаки, семье которого принадлежит дом в поселке.

Между тем, сообщения о нечистотах в море поступают и из других регионов Крыма. С подобными проблемами столкнулись жители и гости Алушты, Ялты, Гурзуфа, Судака, Коктебеля. По словам блогера Александра Горного, сославшегося на разговор с работником скорой помощи, медики получают десятки обращений от искупавшихся в море – все жалуются на высокую температуру и понос.

Так сегодня выглядит море в Симеизе

Симеиз, Леонид Маковецкий

Симеиз. Другие новости 06.08.18

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