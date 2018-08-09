Нечистоты попали море в Симеизе из-за оползня

В Ялте рассказали о причинах крупного выброса нечистот в Симеизе.

Как уже сообщал «Новый День», выброс нечистот в Симеизе произошел 6 августа. Поломка на очистных сооружениях вызвала возмущение местных жителей, так как из-за аварии фекалии попали в море. Последствия поломки жители сняли на видео. Тем не менее, в ответе «Водоканала ЮБК» на запрос утверждается, что «информация о попадании стоков в море не подтвердилась».

Как оказалось, на канализационных очистных сооружениях в поселке произошел разрыв задвижки на техническом трубопроводе, что вызвало утечку стоков.

Об этом говорится в ответе госпредприятия «Водоканал Южного берега Крыма» на информационный запрос агентства. По информации директора ГУПа Дмитрия Беднова, задвижка была заменена на новую.

«По предварительной информации разрыв задвижки был вызван оползневыми процессами. Последствия утечки были оперативно локализованы и устранены», – сообщили в «Водоканале ЮБК».

В данный момент, по информации ГУПа, очистные сооружения находятся в технически исправном состоянии. Однако жители улицы Баранова, выше которой находятся сооружения, продолжают жаловаться на смрад.

Симеиз, Леонид Маковецкий

Симеиз. Другие новости 09.08.18

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