Веру в светлое будущее Севастополя смыло нечистотами и завалило мусором

В Артиллерийскую бухту Севастополя снова слили нечистоты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне у берега образовалось огромное желтое пятно. Запах и вид воды в бухте пугает горожан и туристов.

Местные жители просят городские власти разобраться в ситуации, а также найти ответственных за происшествие. Севастопольцы опасаются, что загрязнение морской воды может грозить вспышкой инфекционных заболеваний, ведь не так далеко от места, куда слили нечистоты, расположен городской пляж, а купальный сезон еще не окончен.

Как сообщал «Новый День», грязное море – это не единственная проблема, которая волнует севастопольцев: не в лучшем состоянии находятся и местные пляжи, а также дворы и обочины дорог. Коммунальщики неделями не вывозят мусор из спальных районов, в результате во дворах начали появляться крысы.

Кстати из-за стихийных свалок на пляжных территориях, крысы оккупировали и городской берег. Практически все лето в социальных сетях севастопольцы просили установить на пляжах контейнеры для мусора, но правительство города не обратило на эти просьбы никакого внимания.

В целом горожане отмечают, что антисанитария в Севастополе в канун выборов попросту убила веру в светлое будущее.

Отметим, в рейтинге экологической ситуации, ежеквартально составляемом общественной организацией «Зеленый патруль», Севастополь в 2017 году стабильно занимает 80 место из 85.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 07.09.17

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