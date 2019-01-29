Крым утонет в мусоре и захлебнётся в грязи, если не ограничит турпоток

Максимальное ежегодное количество туристов, которое может принимать Крым без ущерба социальной сфере, экологии и курортной инфраструктуре – 6 миллионов человек.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал декан географического факультета Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского Борис Вахрушев на пресс-конференции в Симферополе.

По мнению учёного, предназначение Крыма заключается не в бесконечном увеличении количества приезжающих туристов, а в максимальном сбережении и сохранении полуострова как уникального памятника природы и истории России. А расширение курортной сферы должно иметь разумные пределы.

«Крым интересен жителям всех регионов нашей страны. Многие из них сохранили свои воспоминания о нем еще из детства. И наша задача сейчас – сохранить этот светлый образ. Поэтому, в первую очередь, необходимо задаться целью создать необходимую инфраструктуру, расширить границы курорта, а не просто увеличить турпоток до 9-12 миллионов», – убеждён Вахрушев.

Учёный также предупредил, что несмотря на несомненную важность туристической отрасли для развития Крыма, главным остаётся профессионально организованная деятельность по ликвидации ежегодных последствий курортного сезона.

По его словам, туризм – одна из самых грязных отраслей народного хозяйства. Поэтому крайне важно организовать чёткую работу профильных служб сразу после завершения курортного сезона, без откладывания на следующую весну.

Как сообщал «Новый День», резкое увеличение турпотока в Крым создает проблемы и для крымчан, и для самих отдыхающих.

В Евпатории уже судят о росте турпотока по объёму бытовых отходов.

Кроме того, Крым в короткие сроки рискует лишиться своих уникальных заповедных территорий. Особо охраняемые зоны полуострова (ООПТ) в большинстве своем являются таковыми лишь на бумаге. На деле их посещение практически не контролируется. В итоге в «заповедных» местах свободно разъезжают на автомобилях, устраивают пикники, оставляя после себя горы мусора.

Прогнозируется, что общественный транспорт полуострова не справится с ещё большим увеличением туристов в следующем году.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.01.19

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