Раскатанные дороги и горы мусора: заповедные места Крыма не справляются с турпотоком (ФОТО)

Крым в короткие сроки рискует лишиться своих уникальных заповедных территорий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особо охраняемые зоны полуострова (ООПТ) в большинстве своем являются таковыми лишь на бумаге. На деле их посещение туристами и крымчанами практически не контролируется. В итоге в «заповедных» местах свободно разъезжают на автомобилях, устраивают пикники, оставляя после себя горы мусора, ловят рыбу.

Экологи и общественники возмущены подобным состоянием дел.

Как рассказали РИА «Новый День» крымчане, посетившие во время длинных июньских праздников ландшафтно-рекреационный парк «Бакальская коса», урочище Джангуль, Большой и Малый Атлеш, входящие в состав природного парка «Тарханкутский», они были потрясены огромным количеством машин с крымскими и материковыми номерами припаркованных непосредственно у самой воды и проезжающих по дороге, несмотря на запрет, скопищами мусора и числом кострищ. Жертвы интенсивного трафика – краснокнижные желтобрюхие полозы валялись по обочинам.

«Возле популярной Чаши любви на Малом Атлеше стоят контейнеры и урны для мусора. Но они переполнены. Бутылки, бумажки, бычки повсюду. Пакеты с мусором «припрятаны» в скальных расщелинах самой Чаши и поблизости. Цепляешься за скалу, чтобы выбраться из моря, и под пальцами обнаруживаются бычки. Мерзость», – возмущаются очевидцы.

В администрации природного парка «Тарханкутский» «Новому Дню» сообщили, что мусор с территории вывозится по мере наполнения контейнеров и урн. «В настоящее время там ничего нет, все вывезено», – заявил директор ООПТ Виктор Кирсанов, не уточнив, впрочем, вычищены ли скальные трещины.

По словам руководителя государственного бюджетного учреждения, ездить на авто и парковаться на территории можно, но в специальных местах. За соблюдением правил следят сотрудники парка, которые ежедневно устраивают рейды и проводят просветительские беседы. Кострища прямо под запрещающими табличками возле тропы Кирсанов объяснил невозможностью уследить за всеми.

По словам очевидцев, за два дня на Малом Атлеше они не встретили ни одного патруля.

В урочище Джангуль обнаружилось другое нарушение: в охраняемой прибрежной (аквальной) зоне стоят каравы для ловли рыбы

В региональном минэкологии обещали разобраться в ситуации.

Между тем, член правления крымской общественной организации «Экология и мир» Андрей Артов рассказал «Новому Дню», что у крымских ООПТ огромное количество проблем.

«Сегодня практически у всех ООПТ, а их в Крыму около двухсот, есть границы. Во времена Украины такого не было, и это большая заслуга. Есть государственная структура, которая занимается этим вопросом, – управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым, есть положение об ООПТ. Но это всего лишь бумага, а де-факто управление слабенькое, проблем масса, нарушений масса. В министерстве экологии нет соответствующих специалистов, и позиция самого ведомства двойственная. Эти зоны воспринимаются как места, где можно развивать туризм, поэтому и идет крен в эту сторону. В результате колоссальная нагрузка на природу. По-хорошему надо просчитывать эту нагрузку, ставить охрану, ограничивать посещение. Но в Крыму это сделать очень сложно», – рассказал Артов, добавив, что на ЮБК уже есть места, превратившиеся в пустыню, и эта тенденция будет сохраняться из-за роста турпотока.

Что касается Тарханкута, то, по словам Артова, районные власти не хотели, чтобы этот парк был. «Они считали и считают, что он мешает развивать бизнес. Все время хотят откусить кусок земли то с одной стороны, то с другой. Все время идет давление на ООПТ. Общественникам и экологам постоянно приходится держать удар очередного инвестпроекта. Но это общая тенденция и по Крыму, и по России», – отметил общественник, добавив, что ответственность за нарушения в парке лежит на администрации ООПТ, которая управляет им неэффективно.

Черноморский район, Галия Шакирова

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