Увеличение турпотока в Крым создает проблемы и для крымчан, и для отдыхающих

Турпоток в Крым объективно вырос, но рады этому не все.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горадминистрация Ялты увеличение числа туристов на 20%.

«В этом году у нас очень хороший курортный сезон, не похожий на предыдущие. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост

около 20% – и это данные только по официальным средствам размещения, таким, как гостиницы, пансионаты, санатории и дома отдыха», – заявил глава горадминистрации Алексей Челпанов.

При этом мэр признал, что значительная часть отдыхающих по-прежнему предпочитает частный сектор, владельцы которого по-прежнему находятся «в тени».

Об увеличении турпотока в Крым говорит и тот факт, что трехмиллионный пассажир прилетел в аэропорт Симферополя на два дня раньше, чем в 2017 году,

В прошедшее воскресенье на Крымском мосту был установлен новый рекорд по суточному трафику: по нему проехало 33 тыс 359 транспортных средств за 24 часа и в обе стороны. Таким образом предыдущий рекорд (32,4 тыс) продержался всего неделю.

Однако, такой наплыв имеет и негативные последствия. На городском портале Алушты, со ссылкой на ГУП «Вода Крыма», размешена информация об ограничении подачи воды в Малый Маяк: «Насосная станция, подающая воду в Малый Маяк, находится в поселке Утес. А кабели, которые снабжают ее электричеством, проходят через один из пансионатов. На отдых в пансионат приехало большое количество туристов, и из-за перенапряжения срабатывает автоматика. Поэтому было принято решение подавать воду в Малом Маяке по графику». Вода теперь подается ежедневно с 06:00 до 12:00, с 17:00 до 24:00.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.08.18

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