Общественный транспорт Крыма не справится с ростом турпотока

Следующий курортный сезон в Крыму может обернуться серьезными проблемами, если власти республики не приложат усилия для развития системы общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты отмечают относительную успешность прошедшего сезона и связывают достигнутые по туристам показатели, в том числе, с запуском движения по Крымскому мосту.

В дальнейшем, как считают специалисты, турпоток будет только увеличиваться – на это повлияет и открытие железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Поэтому к вопросу развития сферы пассажирских перевозок – и по междугородним направлениям, и по муниципальным маршрутам, – властям следует относиться как к острой проблеме.

Руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий уверен, что в случае увеличения турпотока, отдыхающие могут столкнуться с тем, что им попросту не будет хватать мест в автобусах. Нынешний транспорт перевозчиков, среди которого встречаются «Газели» и «Пазы», с этой задачей, как считает специалист, справиться не сможет.

Напомним, по данным главы комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, Крым с начала года посетило 5 миллионов 689 тысяч туристов, из которых 885 тысяч – граждане Украины. В целом в регионе отдохнуло на 29,3% больше туристов, чем в прошлом году.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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