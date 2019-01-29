Правительство Крыма не справляется с перевозчиками пассажиров

Ситуация с транспортным сообщением в Крыму остаётся неудовлетворительной и год от года никак не меняется в лучшую сторону.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что в муниципалитетах Крыма пассажирские перевозки по-прежнему контролируются нелегальными автоперевозчиками, вынужден был признать на совещании по итогам работы органов местного самоуправления глава республики Сергей Аксёнов.

«Жду предложения о том, как система контроля выведет работу перевозчиков в легальное поле и обеспечит движение общественного транспорта по расписанию», – заявил глава республики.

Напомним, в январе прошлого года Аксёнов уже грозил «войной» крымским транспортным компаниям и обещал еженедельно проводить совещания по ситуации с перевозчиками во всех районах Крыма.

«Формируем позицию и, если не находим общего понимания и крымские перевозчики считают, что могут и дальше заниматься таким же беспределом, тогда вытесняем с рынка, невзирая ни на что. Если надо, разработайте нормативный акт, чтобы, в случае если мы снимаем перевозчика с маршрута, могли быстро заменить его в режиме ручного управления», – требовал от подчинённых глава правительства.

Ранее, по итогам 2017 года, крымские города оказались внизу рейтинга крупнейших населенных пунктов России по качеству работы общественного транспорта. Например, Симферополь в общероссийском рейтинге опустился на 7 строчек – с 72 на 79 место в сравнении с 2016 годом.

Между тем, эксперты предупреждают, что в Крыму сложилась острая проблема в сфере пассажирских перевозок – и по междугородним направлениям, и по муниципальным маршрутам. Это может привести к тому, что в следующем сезоне общественный транспорт республики не справится с ростом турпотока.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.01.19

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