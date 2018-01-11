В Крыму транспортным компаниям пригрозили «войной»

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу крымских перевозчиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время своего визита в Сакский район глава республики отметил, что в районе так и не решена транспортная проблема. Компания, обслуживающая данный регион, отказывается от перевозки льготных категорий пассажиров и не соблюдает расписание.

«Этот перевозчик – компания «СТК», делает, что хочет: на совещания в администрацию они не являются, живут по своему плану и так далее. Мы договорились – объявляем «войну» компании «СТК», чтобы все понимали. На конкретной компании сейчас отработаем механизм. Ситуация неприемлемая, так быть не должно! Надо принять меры и, если нужно, законодательно. Так не пойдёт, мы тратим большие деньги из бюджета для того, чтобы возили пожилых людей, инвалидов и людей, кому предусмотрена льгота», – заявил Аксенова.

Аналогичная ситуация сложилась и в крымской столице. По словам главы республики, во избежание подобных ситуаций еженедельно будут проводиться совещания по ситуации с перевозчиками во всех районах Крыма.

«Формируем позицию и, если не находим общего понимания и крымские перевозчики считают, что могут и дальше заниматься таким же беспределом, тогда вытесняем с рынка, невзирая ни на что. Если надо, разработайте нормативный акт, чтобы, в случае если мы снимаем перевозчика с маршрута, могли быстро заменить его в режиме ручного управления», – глава РК.

Саки, Анастасия Зук

Саки. Другие новости 11.01.18

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