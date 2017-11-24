Крымские города оказались внизу рейтинга по качеству работы общественного транспорта

Крымские города оказались внизу рейтинга крупнейших населенных пунктов России по качеству работы общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в исследовании, проведенном порталом Domofond.ru, приняли участие около 200 тысяч жителей 100 крупнейших городов. Возглавляют рейтинг, как и в прошлом году, Тюмень, Грозный и Ангарск: общественный транспорт ходит часто, можно легко уехать куда угодно в любое время суток, удобно расположены транспортные остановки, отмечают горожане.

Замыкает рейтинг Балашиха, жители которой жалуются на несоответствие уровня развития дорожной сети плотности застройки и то, что до ближайшей поликлиники надо ехать 1,5 часа с двумя пересадками.

Севастополь за год улучшил свою позицию на 8 пунктов, это позволило ему вырваться из десятки аутсайдеров и занять 84 место. А вот Симферополь опустился на 7 строчек – с 72 на 79 место.

Напомним, одной из главных проблем крымского общественного транспорта является нежелание перевозчиков работать по вечерам и обслуживать отдаленные поселки. В Севастополе, помимо прочего, плохо работает схема обслуживания пассажиров в случае перекрытия рейда.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.11.17

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