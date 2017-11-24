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Пятница, 24 ноября 2017, 11:00 мск

Крым

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Крымские города оказались внизу рейтинга по качеству работы общественного транспорта

Крымские города оказались внизу рейтинга по качеству работы общественного транспорта

Крымские города оказались внизу рейтинга крупнейших населенных пунктов России по качеству работы общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в исследовании, проведенном порталом Domofond.ru, приняли участие около 200 тысяч жителей 100 крупнейших городов. Возглавляют рейтинг, как и в прошлом году, Тюмень, Грозный и Ангарск: общественный транспорт ходит часто, можно легко уехать куда угодно в любое время суток, удобно расположены транспортные остановки, отмечают горожане.

Замыкает рейтинг Балашиха, жители которой жалуются на несоответствие уровня развития дорожной сети плотности застройки и то, что до ближайшей поликлиники надо ехать 1,5 часа с двумя пересадками.

Севастополь за год улучшил свою позицию на 8 пунктов, это позволило ему вырваться из десятки аутсайдеров и занять 84 место. А вот Симферополь опустился на 7 строчек – с 72 на 79 место.

Напомним, одной из главных проблем крымского общественного транспорта является нежелание перевозчиков работать по вечерам и обслуживать отдаленные поселки. В Севастополе, помимо прочего, плохо работает схема обслуживания пассажиров в случае перекрытия рейда.

Симферополь, Лиана Макоба

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