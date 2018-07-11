Объём бытовых отходов помог уточнить рост турпотока в Евпатории

Курортный сезон в Крыму вступил в самую жаркую во всех смыслах пору.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число отдыхающих привязывают к пассажиропотоку, который увеличился с открытием движения по Крымскому мосту. Аэропорт тоже превысил прошлогодние показатели.

Вместе с тем, администрация Евпатории честно признается, что точно сосчитать гостей города и окрестностей возможности нет. В городе работают 80 санаторно-курортных учреждений, в которых одновременно отдыхают более 20 тысяч человек. Однако неорганизованных туристов гораздо больше, и точной статистики по частному сектору нет.

Достаточно объективным показателем оказался объем мусора, который генерируют гости города-курорта, – точнее судить об их наплыве удалось по количеству вывозимых твердых бытовых отходов.

По данным МУП «Экоград» в июле эта цифра дошла до 1750 кубометров в сутки, что на 500-600 кубов больше, чем в июне и на 1000 кубометров превышает весенние показатели.

Отдых на этом берегу дешевле, чем в других приморских городах Крыма и Краснодарского края. В июле, утверждает горадминистрация, минимальная стоимость проживания, базового лечения и питания в санаториях города составляет 1 тыс 390 рублей. Стоимость пребывания в детском лагере Евпатории составляет 1 тыс 100 рублей в сутки.

Что касается евпаторийских здравниц, то в них с начала года отдохнуло 116 тысяч человек, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 11.07.18

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