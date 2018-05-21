На керченских пляжах вновь текут зловонные реки

С началом купального сезона в Керчи горожане и туристы вновь жалуются на стекающую в море канализацию, плавающие в воде фекалии и бездействие коммунальщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители крупного района Аршинцево заметили зловонный поток, уже несколько дней стекающий по склону оврага неподалеку от детского лагеря «Чайка» на пляж.

Горожане обратились в соответствующие службы и даже в природоохранное надзорное ведомство. «Мне сказали, что знают о том, что канализация стекает в море, но не могут определить, чьи это стоки», – цитирует керченский городской сайт kerch.com.ru местную жительницу, добавляя, что «черная лужа уже почти доползла до берега, где отдыхают и купаются взрослые и дети».

Отметим, что в начале мая отдыхающие на районном пляже уже наблюдали плавающие в море фекалии, сокрушаясь, что и в этот раз многолетняя проблема осталась не решенной.

Напомним, что все прошлогоднее лето керчане и туристы жаловались на стойкий запах сточных вод и периодически прорывающую канализацию на пляжах в Аршинцево и в поселке Героевское. Люди недоумевали, почему их не информируют о происходящих авариях и не закрывают прибрежные зоны отдыха на время устранения последствий выбросов в море продуктов жизнедеятельности. Городские паблики пестрели сообщениями о том, что городская «инфекционка» забита пациентами с кишечными инфекциями.

Между тем, Роспотребнадзор по РК и Севастополю лишь в конце лета заявил, что пробы морской воды, взятые у берегов Керчи и Севастополя, оказались «нестандартными» по санитарно-химическим и микробиологическим показателям и пляжи необходимо закрыть.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 21.05.18

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