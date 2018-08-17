Симферополю опять обещают канализационный коллектор

В Симферополе вернулись к теме строительства канализационного коллектора глубокого заложения. Определена сумма, в которую обойдется его проектировка и строительство, она может составить 11 млрд руб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом важнейшем для города объекте начали говорить еще в 2014 году. Существующий в Симферополе коллектор построен полвека назад, он сильно изношен и работает на пределе своей пропускной способности – до 170 тысяч кубических метров в сутки.

В 1990-е годы предпринималась попытка построить новую ветку коллектора, для этой специфической работы в Крым приехали шахтеры треста «Кривбассшахтопроходка». Под жилье для криворожцев городом было выделено несколько квартир. Квартиры заселили, но объект не достроили.

Недостроенный коллектор представляет их себя несколько глубоких шахт, соединенных между собой широким тоннелем (по нему свободно ходит бульдозер). Первая из шахт находится на улице Воровского, на краю Екатерининского сада. Другая шахта заставила повернуться памятник Дмитрию Ульянову: теперь он смотрит в другую сторону. Кусок сквера на бульваре Ленина много лет отгорожен забором именно потому, что там тоже находится ствол шахты, из которого приходится откачивать воду.

Наткнувшиеся на шахту под зданием тюрьмы строители даже утопили там трактор. Два шахтных ствола, не связанных с тоннелями, вырыты за рельсами вокзала и в Мирном. Все эти годы шла дискуссия, можно ли использовать вырытый тоннель или всю работу надо начинать заново, хотя в центре города свободных площадей под шахты и обслуживающую их технику нет.

Из-за отсутствия мощности канализационных очистных сооружений и главного канализационного коллектора сдерживается водоснабжение и дальнейшее развитие производственного и гражданского строительства Симферополя. Целые микрорайоны города до сих пор вообще не имеют канализации. «Частный сектор» Заводского, например, и Красной Горки живет на выгребных ямах.

Но наконец-то строительство коллектора было включено в федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

В марте текущего года со второй попытки был определен проектировщик строительства и реконструкции городского канализационного коллектора. Работы были оценены в 544 млн руб, победила петербургская фирма «ТоннельГеоСтрой», которая взялась сделать все за 120 млн.

Сегодня объявлено о следующем этапе движения к цивилизации. За выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство и реконструкция канализационного коллектора в городе Симферополь» администрация города обещает заплатить 11 млрд 123 млн руб. Стоимость самих строительных работ составит 10,5 млрд руб. Остальное – услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств.

Работы распланированы на три года, как и поэтапная оплата. Источником финансирования указана субсидии из федерального бюджета в 2018-2020 годах бюджету Республики Крым в целях софинансирования ФЦП. Судя по техническому заданию, являющемуся частью конкурсной документации, шахты и тоннели (общей длиной 2,4 км), вырытые криворожскими шахтерами, будут использованы в ходе строительства.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.08.18

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