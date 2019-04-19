Советник Путина анонсировал двукратный прирост населения Крыма через 10 лет

Объём крымской эконимики, а вслед за ним народонаселение полуострова, вырастут в два раза к 2029 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким прогнозом выступил на V Ялтинском экономическом форуме советник Президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

По словам Глазьева, главными двигателями экономического роста станут туризм, развитие новой инфраструктуры, сельское хозяйство и промышленность.

«Через пять лет объём экономики Крыма вырастет в полтора раза, а через 10 лет – более чем в два раза. Я думаю, что население вырастет тоже не менее чем в полтора раза за следующую пятилетку и более чем в два раза – в течение ближайших 10 лет», – уверено заявил советник президента и добавил, что под это дело нужно ещё больше денег, чем уже вложено в полуостров и планируется в ближайшие годы.

«Что это означает с точки зрения инвестиций? Мы должны получить инвестиций больше, увеличить объём в три раза за следующие пять лет, а за десять лет – не менее чем в пять раз», – насчитал Сергей Глазьев.

Кроме того, региональный советник президента заявил, что Крым развивается опережающими темпами, в среднем, в три раза быстрее, чем среднероссийские показатели, и пообещал дополнительную поддержку.

Отметим, что несмотря на эти оптимистические утверждения, федеральный центр вынужден постоянно продлевать Крыму сроки реализации важных государственных программ и увеличивать их финансирование. В частности, из-за отставания в строительстве сетевой инфраструктуры, за которую отвечало региональное правительство, с большим опозданием запущены две новые ТЭС. В очередной раз продлены сроки лицензирования государственных медучреждений и оформления земли и дачной собственности. Сорваны около 40 проектов Федеральной целевой программы. В тюрьме находятся уже два заместителя главы Крыма, а один экс-вице-премьер подался в бега.

Как сообщал «Новый День», 2018 год год запомнится крымчанам запуском крупных инфраструктурных объектов федерального масштаба. Однако местная власть, как и в прошлые годы, больше обещала, чем делала.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.04.19

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