Кремль, помоги! Власти Крыма не способны обеспечить бесперебойные поставки бензина на полуостров

Кабинет министров Сергея Аксёнова, не справившись ни с ценами, ни с качеством бензина на крымских автозаправках, экстренно запросили Кремль оказать помощь с поставками хотя бы необходимых объёмов автомобильного топлива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», совмин Крыма запросил у правительства Медведева особые условия поставок бензина и дизтоплива в регион во избежание дефицита.

Речь идёт о фактически прямом федеральном снабжении, то есть, о разработке для Крыма особого механизма поставки светлых нефтепродуктов и дизтоплива – без необходимости закупать их на бирже.

Аксёнов объяснил это уходом «Роснефти» с биржи нефтепродуктов в Санкт-Петербурге.

«Как вариант, мы попросили правительство проработать для нас (особый механизм) именно с учетом того, что ни одной крупной вертикально интегрированной компании на территории республики нет», – оправдался Аксёнов.

«Просто пытаемся найти генерального партнера, который без посредников поставлял бы нефтепродукты на территорию Республики Крым местным предпринимателям», – объяснил глава Крыма.

Крым, по данным премьера, нуждается в 40 тысяч тонн автомобильного топлива ежемесячно.

В свою очередь в «Роснефти» заявили, что «не было никакого принципиального решения об уходе с биржи». «У компании нет обязательств по ежедневной продаже топлива на бирже»,– уточнил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Он добавил, что «Роснефть» «не собирается поддерживать маржу трейдеров, работающих на бирже, в ситуации, когда мы сами несем издержки и как минимум недополучаем прибыль при продаже топлива».

По словам экспертов на топливном рынке, трейдеры смогут закупать бензин и дизель для Крыма и с НПЗ других компаний, помимо «Роснефти».

Как сообщал «Новый День», до недавнего инцидента с «Роснефтью», Крым опережал по темпам роста цен на бензин другие регионы РФ: республика практически догнала Камчатку, которая находится в тысячах километров от материковых терминалов, а качество автомобильного топлива в республике, наряду с Хабаровским краем, остаётся самым низким в стране.

Ранее, правительство Крыма расписалось в бессилии перед нефтетрейдерами.

Крым. Другие новости 19.11.18

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