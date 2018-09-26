Крымчане заправляются самым дорогим и некачественным бензином в стране

Среди всех российских регионов наиболее велик риск залить в автомобиль суррогатное топливо – в Крыму и Хабаровске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы повлиять на ситуацию, в Росстандарте намерены вложить деньги для развития лабораторной базы в этих регионах.

По словам замглавы ведомства Алексея Кулешова, в Крыму и Хабаровске нет государственных лабораторий. При этом наличие частных лабораторий в Росстандарте считают недостаточным для эффективного контроля над оборотом некачественной продукции.

По информации Кулешова, в 2019 году будет выделено порядка 400 миллионов на оснащение лабораторий Росстандарта. Планируется, что в первую очередь будут оснащены базы в Крыму и Хабаровске.

Стоит отметить, что, несмотря на большой риск купить в Крыму некачественный бензин, топливо в регионе продается по одним из самых высоких цен в России.

Как уже сообщал «Новый День», на дороговизну бензина в республике периодически реагирует правительство Крыма. ФАС возбуждает дела, усматривая в действия владельцев АЗС спекуляции. В одном из таких случаев, по признанному факту сговора нефтетрейдеры выплатили штраф в размере 129 миллионов рублей. Однако на цены это никак не повлияло.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.09.18

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