Бензиновые спекулянты обогатились на десятки миллионов за счет крымчан: возбуждено уголовное дело

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил о разоблачении картельного сговора на топливном рынке Крыма. По его словам, на полуострове выявлена группа топливных компаний, устанавливающая экономически необоснованные розничные цены на бензин. Об этом представитель надзорного ведомства рассказал в программе «Эфир».

В результате, отметил Куренной, топливные компании «неправомерно» получили прибыль в размере более 25 млн рублей. В связи с этим «следственным органом расследуется уголовное дело об ограничении конкуренции», добавил он.

Ранее сообщалось, что Крым попал в пятерку регионов России с самым недоступным бензином. Согласно данным исследования аналитиков РИА «Рейтинг», в Крыму объем АИ-92, который можно купить на среднюю зарплату, составляет 533 литра. Цена топлива – 47,06 рублей. При этом бензин на полуострове в прошлом году подорожал значительнее, чем в целом по России. Изменение цены АИ-92 за год, по данным Росстата, составило 13,7%, тогда как по стране бензин подорожал в среднем на 9,9%. В число регионов с низким уровнем доступности бензина также вошли Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Калмыкия.

Как сообщал «Новый День», в 2018 году Крымстат нескольк раз фиксировал повышение цен на бензин и дизельное топливо. В пик роста цен крымчане в соцсетях призывали владельцев автомобилей устроить бойкот – перестать покупать топливо на АЗС определенных компаний, что, по предположению инициаторов акции, должно было бы заставить всех нефтетрейдеров снизить цены.

В ноябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) открыла дело против трейдеров, занимавшихся поставками топлива в Крым. Стот отметить, что высокие цены на бензин в Крыму не раз привлекали внимание не только местных сотрудников ФАС, но и главного управления. Руководитель ФАС Игорь Артемьев даже обещал разорять собственников АЗС, увеличив штрафы до миллиарда рублей, но на ценовой политике нефтетрейдеров в итоге это так и не отразилось.

Между тем, возглавлявший антимонопольную службу в Крыму Тимофей Кураев добился взыскания с крымских владельцев автозаправочных станций штрафа суммой 129 миллионов рублей, после того как был доказан факт картельного сговора. Руководитель ФАС в регионе сменился после того, как Кураев был найден мертвым в своей квартире в ноябре 2017 года.

В ноябре прошлого года правительство Крыма, не справившись ни с ценами, ни с качеством бензина на крымских автозаправках, экстренно запросило Кремль оказать помощь с поставками хотя бы необходимых объемов автомобильного топлива.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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