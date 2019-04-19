В правительстве РФ назвали сроки снижения цен на бензин в Крыму

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что власти нашли решения по снижению цен на бензин в Крыму до общероссийского уровня. По его словам, это произойдет к середине 2019 года. Такое заявление прозвучало в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

«Я думаю, что нам удастся в Крыму выровнять цены со среднероссийским уровнем. В середине года», – цитирует Козака РИА «Новости».

Вице-премьер добавил, что соответствующие решения приняты и уже реализуются. По его словам, «найдены новые компании», которые будут поставлять топливо в Крым».

При этом Козак указал, что на территории полуострова, в отличие от всей страны, с нового года цены на бензин не росли, а «на дизтопливо – выросли меньшими темпами, чем в среднем по России».

Ранее на этой неделе премьер Дмитрий Медведев поручил к 15 мая представить предложения по снижению стоимости автомобильного топлива в Крыму. Об этом глава правительства заявил, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

Как сообщал «Новый День», проблема высоких цен на ГСМ поднимается на полуострове ежегодно. Особенно актуальной темой становится в разгар туристического сезона. Каждый раз правительство Крыма обещает разобраться, дает поручения, иногда штрафуют пару – тройку нефтрейдеров, а цены продолжают расти. В частности, летом 2018 года стоимость бензина в Крыму стала выше, чем в Москве, а осенью по этому показателю Крым догнал Камчтаку. В результате по итогам года полуостров попал в пятерку территорий России с самым недоступным бензином.

Сегодня на автозаправках Крыма цена на бензин марки АИ-92 стартует от 46 рублей 50 копеек, АИ-95 – от 49 рублей 50 копеек, АИ-98 – от 56 рублей. Дизтопливо продают от 50 рублей 70 копеек за литр.

Ялта, служба информации РИА «Новый День»

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