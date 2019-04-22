Автомобильное топливо в Крыму останется дорогим

Подведомственный Минэнерго «Промсырьеимпорт» может стать поставщиком бензина и дизеля в Крым. Таким образом власти пытаются решить проблему дорогого топлива на полуострове. По словам экспертов, нефтепродукты в регионе не подешевеют, так как у этой идеи есть несколько существенных минусов.

Предложение сделать ФГУП «Промсырьеимпорт» поставщиком топлива в Крым Минэнерго подготовило в рамках поручения премьера Дмитрия Медведева, оно должно быть представлено к 15 мая, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. Министерство работает над сокращением разницы в ценах на топливо между полуостровом и Кубанью, «в реализации этой задачи будут участвовать подведомственные структуры Министерства энергетики».

Проблема дорогого топлива в Крыму стоит очень остро. Так в 2017 году на АЗС в Симферополе бензин Аи-92 стоил на 1,7 рубля на 1 л дороже, чем в Краснодаре. В 2018 году эта разница достигла уже 3 рублей, а в 2019-м – 3,6 рубля. По дизельному топливу – это соответственно 3 рубля, 5 рубля и 6,6 рубля.

Предполагается, что «Промсырьеимпорт» сможет обеспечить стабильные оптовые цены крымским АЗС. К тому же привлечения финансирования для него будет ниже, чем для частных трейдеров, которые сейчас поставляют в Крым.

В свою очередь другие собеседники издания усомнились в том, что таким способом удастся решить проблему. Не все нефтяники согласятся работать с «Промсырьеимпортом» по прямым договорам, так как трейдер находится под санкциями. Если компания будет покупать топливо на бирже, где торги проводятся анонимно, цена сделок может быть неоптимальной.

Вторая причина – высокая стоимость логистики. Доставить топливо в Крым обходится дороже, чем в Краснодарский край. Немаловажную роль здесь играет паромная переправа, на которую приходится около 20% стоимости доставки. При этом она работает с перебоями из-за погодных условий. Вероятно, снять эту проблему сможет открытие железнодорожного сообщения, которое запланировано на конец 2019 года.

Эксперты также указывают на завышенные цены на крымских АЗС, это происходит из-за низкой конкуренции. В то же время недостатка топлива на полуострове не наблюдается, так запасы есть на пять недель при обычном уровне в три недели.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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