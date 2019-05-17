В 2019-м не ждите: власти изменили сроки снижения цен на бензин в Крыму

Обещанного снижения цен на бензин крымчанам придется ждать еще три года. С таким прогнозом выступил замруководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский.

Чиновник отметил, что уже сейчас заметна динамика развития региона и примерно через три года можно ожидать снижения цен на топливо на полуострове до общероссийского уровня. «К этому времени будут закончены полностью дорожные ветки, запущены энергосистемы», – заявил Цариковский (цитата по ТАСС), выразив уверенность, что через три года Крым превратится в «стандартный экономически регион».

При этом замглавы ФАС указал, что Крым и Севастополь не войдут в число «дешевых регионов», поскольку на ценообразование продолжат влиять такие факторы, как популярность региона у туристов и сложность логистики.

Ранее, в апреле вице-премьер РФ Дмитрий Козак обнадежил крымчан, заявив, что цены на бензин в регионе снизятся до общероссийского уровня к середине 2019 года. Чиновник тогда заверил, что уже реализуются соответствующие решения. Он пояснил, что для решения проблемы дорогого топлива «найдены новые компании», которые будут поставлять топливо в Крым.

Позже «Коммерсантъ» сообщил, что поставщиком бензина и дизеля в Крым может стать подведомственный Минэнерго «Промсырьеимпорт». Однако эксперты увидели у этой идеи несколько существенных минусов и выразили уверенность, что топливо на полуострове не станет дешевле.

Как сообщал РИА «Новый День», проблема высоких цен на ГСМ поднимается на полуострове ежегодно. Особенно актуальной темой становится в разгар туристического сезона. Каждый раз правительство Крыма обещает разобраться, дает поручения, иногда штрафуют пару – тройку нефтрейдеров, а цены продолжают расти. В частности, летом 2018 года стоимость бензина в Крыму стала выше, чем в Москве, а осенью по этому показателю Крым догнал Камчтаку. В результате по итогам года полуостров попал в пятерку территорий России с самым недоступным бензином.

Сегодня на автозаправках Крыма цена на бензин марки АИ-92 начинается от 46,5 руб., АИ-95 – от 49,5 руб., АИ-98 – от 56 рублей. Дизтопливо продают от 50 рублей 70 копеек за литр.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 17.05.19

В санаториях Крыма пожарную безопасность отодвинули на второй план. / Порядок в Керчи обеспечивают заключенные. / В Ялте переполох, с улиц исчезли торговцы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»