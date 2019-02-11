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Понедельник, 11 февраля 2019, 11:23 мск

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Крым оказался в пятерке регионов России с самым недоступным бензином

Эксперты составили рейтинг регионов России по доступности автомобильного топлива. Крым попал в пятерку субъектов, жители которых могут купить на среднюю зарплату минимальный объем бензина.

Аналитики РИА «Рейтинг» в своем исследовании взяли за основу данные Росстата о среднемесячных зарплатах в период 2017-2018 годов и стоимости бензина марки АИ-92, установленной на январь 2019 года.

К регионам с низким уровнем доступности бензина в основном относятся республики Северного Кавказа и Крым. В Дагестане на среднюю зарплату можно приобрести 483 литров топлива, затем идут Карачаево-Черкесская республика – 508 литров, Кабардино-Балкария – 517 литров, а также Калмыкия – 531 литр.

В Крыму объем АИ-92, который можно купить на среднюю зарплату составляет 533 литра. Цена топлива – 47,06 рублей. При этом бензин в регионе в прошлом году подорожал значительнее, чем в целом по России. Изменение цены АИ-92 за год, по данным Росстата, составило 13,7%, тогда как по стране бензин подорожал в среднем на 9,9%.

Самое доступное автомобильное топливо в России оказалось в Ямало-Ненецком автономном округе. Там на среднюю зарплату можно приобрести чуть больше двух тысяч литров бензина. На втором месте рейтинга расположилась Москва с 1699 литрами, за ней следует Ненецкий автономный округ (1588 литров).

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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