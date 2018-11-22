За прошлые грехи: против крымских нефтетрейдеров завели новое дело

Федеральная антимонопольная служба открыла дело против трейдеров, занимавшихся поставками топлива на Крымский полуостров.

Как передаёт корреспондент РИа «Новый День», об этом заявил Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в комментарии ТАСС.

«Оно касается прошлых периодов, но дело находится в стадии рассмотрения. И информация о текущем периоде также может попасть в поле зрения комиссии. Нас волнует вопрос о том, как трейдеры обеспечивали поставки на АЗС этого региона»,– рассказал чиновник и добавил, что «признаки нарушения имеются, окончательное решение пока не вынесено».

Как сообщал «Новый День», высокие цены на бензин в Крыму не раз привлекали внимание не только местных сотрудников ФАС, но и главного управления. Руководитель ФАС Игорь Артемьев даже обещал разорять собственников АЗС, увеличив штрафы до миллиарда рублей, но на ценовой политике нефтетрейдеров в итоге это так и не отразилось.

Между тем, возглавлявший антимонопольную службу в Крыму Тимофей Кураев добился взыскания с крымских владельцев автозаправочных станций штрафа суммой 129 миллионов рублей, после того как был доказан факт картельного сговора.

Руководитель ФАС в регионе сменился после того как Кураев был найден мертвым в своей квартире в ноябре 2017 года.

Недавно кабинет министров Сергея Аксёнова, не справившись ни с ценами, ни с качеством бензина на крымских автозаправках, экстренно запросил Кремль оказать помощь с поставками хотя бы необходимых объёмов автомобильного топлива.



Симферополь, Иван Капустин

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