Правительство Крыма расписалось в бессилии перед нефтетрейдерами

В правительстве Крыма отреагировали на новое повышение цен на бензин в республике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов пообещал обратиться в ФАС и прокуратуру и инициировать проверку.

По его словам, сотрудники антимонопольной службы и надзорного ведомства определят, были ли объективные причины для подорожания топлива или это стало следствием спекуляции нефтетрейдеров.

При этом глава Крыма подчеркнул, что региональное правительство, без обращения в надзорные органы власти, не может самостоятельно повлиять на владельцев АЗС в республике.

«У нас никаких рычагов воздействия на нефтетрейдеров нет, мы направляем запросы в ФАС и прокуратуру, они проверяют ценообразование. И если ФАС не находит завышения или картельного сговора, то и мы никаких мер принять не можем», – цитирует «РИА Новости» Аксенова.

Напомним, Крымстат начал фиксировать новое повышение цен на топливо в сентябре – подорожали бензин и дизельное топливо. До этого стоимость бензина на АЗС несколько раз менялась – цены на топливо резко увеличились весной, а летом в службе статистики отметили незначительное снижение.

В пик роста цен крымчане в социальных сетях призвали владельцев автомобилей устроить бойкот – перестать покупать топливо на АЗС определенных компаний, что, по предположению инициаторов акции, должно было бы заставить всех нефтетрейдеров снизить цены.

Как уже сообщал «Новый День», высокие цены на бензин в Крыму не раз привлекали внимание не только местных сотрудников ФАС, но и главного управления. Руководитель ФАС Игорь Артемьев даже обещал разорять собственников АЗС, увеличив штрафы до миллиарда рублей, но на ценовой политике нефтетрейдеров в итоге это так и не отразилось.

Между тем, возглавлявший антимонопольную службу в Крыму Тимофей Кураев добился взыскания с крымских владельцев автозаправочных станций штрафа суммой 129 миллионов рублей, после того как был доказан факт картельного сговора.

Руководитель ФАС в регионе сменился после того как Кураев был найден мертвым в своей квартире в ноябре 2017 года.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

Симферополь. Другие новости 18.09.18

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