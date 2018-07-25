Цены на бензин в Крыму должны быть ниже, чем в Москве. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Вопрос обсуждался на совещании по вопросам реализации национального плана развития конкуренции.

Как уже сообщал «Новый День», цены на бензин и дизельное топливо весной текущего года выросли на полуострове гораздо больше, чем в других регионах России: с 1 марта по 8 июня бензин марки АИ-92 в рознице подорожал на 5,5 руб за литр, АИ-95 – на 5,17 руб за литр, дизель – на 5,08 руб за литр.

В ФАС усмотрели сговор нефтетрейдеров и наложили штраф в размере 129 миллионов рублей. Однако рост цен на топливо в Крыму после этого не остановился.

«Я считаю, что в Крыму, особенно после открытия моста, когда будет завершен железнодорожный переход, нужно ориентироваться на цены центрального региона страны. Условно говоря, цены здесь должны быть немножко ниже, чем в Москве. Несмотря на все логистические сложности, которые сегодня возникают, – заявил Артемьев по итогам совещания. Он отметил, что некоторые крымские компании ведут себя на рынке неадекватно, и их приходится «приводить в чувство», возбуждая дела о нарушении законодательства.

«Повышение цен – это нонсенс, который мы не можем стерпеть, – цитирует Артемьева РИА «Новости», – и конечно, в этом случае будут применяться серьезные штрафные санкции».

Отметим, 24 июля средняя цена бензина марки Аи-92 в Москве составляла 41 рубль 86 копеек за литр, в Крыму – 46 рублей 29 копеек; Аи-95 в Москве – 45 рублей 05 копеек, в Крыму – 47 рублей 99 копеек, дизельного топлива в Москве – 43 рубля 64 копейки, в Крыму – 47 рублей 99 копеек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.07.18

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