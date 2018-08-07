Цены на бензин в Крыму снизились, но всё ещё выше московских

В Крыму дешевеет бензин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в службе статистики зафиксировали незначительное снижение цен на топливо в Симферополе.

По данным мониторинга службы, стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС снизилась на 0,15%, марки АИ-95 и АИ-95 премиум – на 0,39%, марки АИ-98 – на 0,20%, дизельного топлива – на 0,15%. Снижение цен на топливо в Симферополе зафиксировал и предыдущий еженедельный мониторинг службы: тогда бензин подешевел на 0,18%-0,61%.

Сейчас литр бензина марки АИ-92 на АЗС в столице Крыма можно купить за 46,27- 46,30 рублей, марки АИ-95 и АИ-95 премиум – за 47,77 – 49,40 рублей, марки АИ-98 – 54,77 – 55,70 рублей. Литр дизельного топлива обойдется в 47,77 – 48,20 рублей.

Напомним, в ФАС инициировали разбирательства из-за высоких цен на топливо в Крыму. В одном из случаев антимонопольная служба усмотрела сговор нефтетрейдеров, оштрафовав компании на 129 миллионов рублей. Но на рост цен это не повлияло. Пытаясь повлиять на политику нефтетрейдеров, крымчане готовились объявить бойкот компаниям, решив не пользоваться услугами определенных сетей АЗС.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.08.18

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