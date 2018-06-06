Крымчане объявляют бойкот АЗС из-за стремительного роста цен на бензин

Цены на бензин в Крыму продолжают стремительно расти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю стоимость топлива увеличилась в среднем на более чем 2%. Предыдущий мониторинг Крымстата за 7 дней выявил рост цен на 1,5%.

По информации ведомства, бензин марки АИ-92 подорожал на 2,22%, марки АИ-95 и АИ-95 премиум – на 2,56%, марки АИ-98 – на 0,46%. Цены на дизельное топливо увеличились на 2,05%.

В Крымстате сообщают, что стоимость литра АИ-92 на АЗС в Симферополе может достигать 46,9 рублей, АИ-95 и АИ-95 премиум – 49,9 рублей, АИ-98 – 54,99 рублей, дизельного топлива – 48,9 рублей.

Напомним, высокие цены на бензин в Крыму не раз становились причиной для ФАС начать разбирательство. В одном из случаев антимонопольная служба отстояла через суд решение оштрафовать крымских нефтетрейдеров на 129 миллионов рублей за картельный сговор. После чего компании получили новое дело за нарушение закона о конкуренции. Пытаясь повлиять на ситуацию, руководитель ФАС Игорь Артемьев пообещал разорять собственников АЗС, и увеличить штрафы до миллиарда рублей, однако цены продолжают расти.

Тем временем, так и не дождавшись эффекта от запугивания и санкций от антимонопольной службы, крымчане решили сами добиться снижения стоимости топлива. Для этого они выбрали форму бойкота, призывая через социальные сети других водителей не заправляться на АЗС определенной компании. Крымчане уверены, что если один из участников рынка начнет из-за этого терять доход, то будет вынужден снизить цены. Что сделает его более привлекательным для клиентов, и вынудит и другие компании изменить стоимость топлива.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.06.18

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