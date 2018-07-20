ФАС заподозрила крымскую сеть АЗС в монополизме

Федеральная антимонопольная служба начала разбирательство в отношении крымской сети автозаправочных станций «Компания Развитие Сервис».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сеть АЗС подозревают в монополизме. «В действиях компании имеются признаки нарушения статьи «О защите конкуренции». В частности, в сети заправочных станций ООО «Компания Развитие Сервис» установлены самые высокие цены на моторное топливо по сравнению с сетями заправок конкурентов», – сообщили в пресс-службе ФАС.

Отметим, сети принадлежат 40 заправочных станций, расположенных в Севастополе и в Крыму.

Напомним, высокие цены на бензин в Крыму не раз становились причиной для ФАС начать разбирательство. В одном из случаев антимонопольная служба отстояла через суд решение оштрафовать крымских нефтетрейдеров на 129 миллионов рублей за картельный сговор. После чего компании получили новое дело за нарушение закона о конкуренции. Пытаясь повлиять на ситуацию, руководитель ФАС Игорь Артемьев пообещал разорять собственников АЗС, и увеличить штрафы до миллиарда рублей, однако цены все равно продолжают расти.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.07.18

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