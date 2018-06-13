Власти Крыма просят федералов подключиться к решению «бензиновой проблемы»

Глава Крыма Сергей Аксенов попросили федеральное правительство закрепить за Крымом какую-нибудь вертикально интегрированную нефтяную компанию, чтобы поставлять топливо на полуостров, минуя биржу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе селекторного совещания с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком глава РК отметил, что цены на бензин и дизельное топливо выросли на полуострове гораздо больше, чем в других регионах: с 1 марта по 8 июня бензин марки АИ-92 в рознице подорожал на 5,5 руб за литр, АИ-95 – на 5,17 руб за литр, дизель – на 5,08 руб за литр. «Последние три дня роста цен нет, ситуация стабилизировалась, однако, Дмитрий Николаевич, я бы попросил закрепить за Крымом какую-то вертикально интегрированную компанию, которая могла бы напрямую с крымскими трейдерами работать, минуя биржу», – сказал Аксенов, отметив что на полуострове вертикально интегрированные компании отсутствуют, работают только местные трейдеры.

Аксенов добавил, что стоимость топлива могла расти и из-за того, что грузовые перевозки все еще идут через Керченскую переправу, а не по Крымскому мосту. Глава РК в конце мая написал письмо главе РЖД Олегу Белозерову с просьбой ввести понижающий коэффициент на железнодорожные тарифы до Крыма. Дмитрий Козак намерен обсудить просьбу крымчан с нефтяными компаниями, сообщает РБК. Минтрансу, РЖД и ФАС поручено рассмотреть вопрос тарифного регулирования на грузовые перевозки в Крым: тарифы на перевозки грузов по железной дороге регулируются государством, однако РЖД может самостоятельно делать скидки в рамках тарифного коридора до 50%.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.06.18

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