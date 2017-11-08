Руководитель УФАС по Крыму и Севастополю найден мертвым

Руководитель управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев найден повешенным в своей квартире.

Представитель управления ФАС по Крыму Василий Сусеков сообщил корреспонденту РИА «Новый День», что происшествие «пока не комментируется». В пресс-службе МВД по Крыму заявили, что информацией о смерти Кураева не располагают и порекомендовали обратиться в Следственный комитет.

Cтарший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму Евгения Беликова на момент публикации на телефонные звонки не отвечала.

Тем не менее, источники в правоохранительных органах смерть Кураева подтверждают.

Сейчас отрабатываются все версии происшествия.

Напомним, Кураев возглавлял управление ФАС по Крыму и Севастополю с 2014 года.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.11.17

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