Следком Крыма начал проверку обстоятельств смерти главы УФАС

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти руководителя управления ФАС по Крыму и Севастополя Тимофея Кураева. На месте происшествия работают следователи.

Как уже сообщал «Новый День», о смерти Кураева стало известно утром 8 ноября. По информации источников в правоохранительных органах, руководитель антимонопольной службы Крыма был найден повешенным в своей квартире.

В социальных сетях начали появляться сообщения с информацией о последних часах жизни Кураева: он поужинал с семьей, вымыл машину, вернулся в дом, пожелал жене и детям спокойной ночи и сел смотреть телевизор. Утром жена нашла его в ванной.

Напомним, Кураев запомнился громкими заявлениями, связанными с нефтетрейдерами, работающими в Крыму. Руководитель УФАС грозил компаниям разбирательствами и штрафными санкциями в случае выявления необоснованности завышения цен на бензин. Также антимонопольная служба под его руководством выиграла дело против пяти нефтетрейдеров: ФАС выявила факт картельного сговора, и постановила выплатить штраф в размере 129 миллионов рублей, с чем фирмы не согласились и попытались обжаловать решение. Но суд учел собранные доказательства и встал на сторону антимонопольщиков.

Кроме того, УФАС устраивало проверки обоснованности тарифов морских портов Крыма и Севастополя. Кураев утверждал, что высокие цены на продукты в Крыму формируются в числе прочего из-за неэффективной работы госпредприятий, ответственных за работу портов.

Отметим, до того, как возглавить управление ФАС в Крыму в 2014 году, Кураев работал начальником 20-го отдела управления «К» ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК). После его увольнения и перехода на работу в антимонопольную службу, в ГУЭБиПК произошел скандал, закончившийся задержанием двух высокопоставленных руководителей управления – начальника главка Дениса Сугробова и его заместителя Бориса Колесникова. Последний в 2014 году выпал из окна шестого этажа здания Следкома. Сугробов получил 22 года колонии за превышение должностных полномочий и организацию преступного сообщества.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.11.17

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