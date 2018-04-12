Суды не впрок: в Крыму ФАС вновь выясняет, кто поднял цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и министерство топлива и энергетики Крыма выясняют причины и законность подорожания бензина в республике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле бензин АИ-92 подорожал на 0,31%: сейчас он стоит на заправках крымской столицы до 41 рубля 99 копеек, АИ-95 подорожал на 0,34% до 45 рублей 90 копеек. Кроме того на 0,23% выросла цена и на дизельное топливо.

В компетентных службах заявили, что уже разбираются в сложившейся ситуации и в ближайшее время обещают принять меры по стабилизации ситуации, пишет «Крыминформ».

Повышение цен комментируют и крымские автолюбители: «В Крыму за ночь резко подорожал бензин. При том, что заливают бензин, приобретенный по старым расценкам. Где наши антимонопольщики! Что за беспредел?», – возмущаются пользователи. Другие отмечают, что цены поднялись вверх из-за курса доллара, но тут же подчеркивают: «Даже если курс упадёт, ценник таким и останется».

Большинство в понижение цен не верит и прогнозирует дальнейшее подорожание: «В среднем плановое повышение бензина 2,5 % в год, только за прошлый год подняли на 7,5 %, а в этом году прибавят постепенно 5 рублей к июлю».

Как сообщал «Новый День», в конце января апелляционный суд вынес решение по сговору нефтетрейдеров: на 5 компаний наложили штраф в размере 129 миллионов рублей. В свою очередь, власти Крыма пригрозили нефтетрейдерам банкротством за реализацию некачественного и дорогого бензина. А в конце февраля республиканские компании пообещали снизить розничные цены на топливо.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 12.04.18

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