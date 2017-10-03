ФАС выиграла дело против крымских АЗС: сговор продавцов горючего налицо

Антимонопольная служба по Крыму и Севастополю (ФАС) сообщила: Арбитражный суд Республики Крым признал законным и обоснованным решение и предписание Крымского УФАС России в отношении пятерых нефтетрейдеров Крыма.

Напомним, крупнейшие нефтетрейдеры Крыма: ООО «Кедр», ООО «Крым Ойл», ООО «Ритэйл юг», ООО «Торговый дом «ТЭС», АО «Компания нефтетрейдинг» в июле 2015 года одновременно повысили розничные цены на заправках республики на бензин марок А-92, А-95 и дизельное топливо.

Причем цены у всех были увеличены на одинаковую величину, вне зависимости от поставщика, у которого осуществлены закупки нефтепродуктов, его отпускной цены и величины собственных издержек предприятия. Известно, что цены на топливо влияют на себестоимость практически всех видов товаров и услуг региона, от чего в конечном итоге страдают потребители.

ФАС усмотрела в этом нарушение п. 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», участникам сговора было вынесено решение и предписание.

Торговцы бензином не согласились и пытались оспорить решение ФАС в суде, однако проиграли: суд нашел доказанными обстоятельства нарушения антимонопольного законодательства и оставил в силе решение и предписание ФАС.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 03.10.17

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