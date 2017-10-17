Проверка покажет: крымским нефтетрейдерам грозит тюрьма

С будущего понедельника нефтетрейдеров, работающих в Крыму, ждет повальная проверка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) подготовлен план работы по части контроля цен на бензин и другие нефтепродукты.

«Рабочие группы выходят и будут работать очень системно по всем без исключения. Мы всё видим и понимаем, какие меры предпринять. Позиция будет очень жесткая», – пообещал Аксенов, добавив, что приведет «в чувство поставщиков топлива».

В свою очередь, глава ФАС Игорь Артемьев также заявил, что участники топливного рынка на полуострове «потеряли чувство меры».

«Если сравнивать то, что здесь происходит с ценами на бензин, то у вас, в принципе, самые высокие цены на бензин, я уже не говорю о том, что качество тоже оставляет желать лучшего», – считает главный российский антимонопольщик.

По словам Артемьева, нарушителей закона о защите конкуренции ждет в лучшем случае штраф от 1 до 15 процентов годового оборота. «Если мы узнаем о картельном сговоре, это будет до семи лет лишения свободы», – заверил глава ведомства.

Отметим, что цены на бензин в Крыму на 10% выше, чем в среднем по России. Аксенов уже предупреждал нефтетрейдеров, что, в случае продолжения такой тенденции, для крупных компаний из материковой части страны, продающим топливо по доступным ценам, откроют «зеленый коридор».

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 17.10.17

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