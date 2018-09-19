Не прошло и года: ФАС ещё раз попытается разобраться с нефтетрейдерами

В крымском управлении ФАС отреагировали на повышение цен на бензин в республике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», антимонопольная служба сообщила о расследовании в отношении одного из владельцев сети АЗС в Крыму, из-за установленной им высокой стоимости топлива.

«Крымским УФАС России начато разбирательство в отношении сети автозаправочных станций ООО «Компания Развитие Сервис» по признакам поддержания монопольно высокой цены на бензин и дизельное топливо. Было установлено, что из трех наиболее крупных сетей, именно у «КРС» была самая высокая цена в июле 2018 года», – сообщила пресс-служба управления.

По информации антимонопольной службы, центральным аппаратом ФАС также рассматривается дело, возбужденное в отношении компаний, обеспечивающих полуостров нефтепродуктами. Так как в их действиях были усмотрены признаки нарушения закона «О защите конкуренции».

Напомним, накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил о намерении обратиться в ФАС и прокуратуру из-за жалоб крымчан на растущие цены на бензин. До этого, разобраться с ценами на бензин он обещал в сентябре прошлого года. В феврале текущего года зампред совмина РК Игорь Михайличенко заявил о достигнутом соглашении с крупнейшими топливными компании – привести крымские цены на бензин и «дизель» к общероссийскому уровню. В апреле антимонопольщики вновь выясняли, кто поднял цены на бензин. При этом вчера глава Крыма подчеркнул, что в правительстве не имеют прямых рычагов воздействия на нефтетрейдеров, спекулирующих на стоимости топлива.

Как уже сообщал «Новый День», владельцы сетей АЗС в республике уже были наказаны ФАС. После того как был доказан факт картельного сговора, антимонопольная служба взыскала с компаний штраф в сумме 129 миллионов рублей.

Руководивший на тот момент республиканским управлением ФАС Тимофей Кураев был найден мертвым в своей квартире в ноябре 2017 года.

Стоит отметить, что крымских нефтейтредеров критиковали и в главном управлении ФАС: руководитель службы Игорь Артемьев обещал увеличить для них штрафы до миллиарда рублей, что грозило бы компаниям разорением.

Тем временем, подорожание топлива в Крыму за последнюю неделю в крымском управлении ФАС объяснили ростом цен на бирже.

При этом спрогнозировали, что ситуация с дороговизной бензина изменится в лучшем случае через год: «Необходимо признать, что в Крыму есть логистическая составляющая в цене. Крымский мост запущен, однако все опасные грузы, в том числе и цистерны с топливом поступают через паромную переправу, что соответственно увеличивает итоговую стоимость. Кардинального изменения следует ожидать с запуском железнодорожной ветки моста», – пояснили в УФАС.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.09.18

Москва не допустит честных выборов в ДНР. / В Киеве американский дипломат напророчил русскому народу последние 10 лет «страданий». / Крымские заповедники вывели из-под контроля республиканской власти. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»