В Крыму пообещали снизить цены на бензин

Нефтетрейдеры Крыма обещали снизить розничные цены на топливо. Об этом заявил заместитель председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко.

Как сообщили РИА «Новый День» в Мининформе РК, соглашение достигнуто на рабочем совещании с крупнейшими топливными компаниями, работающими на полуострове: стоимость бензина и «дизеля» постепенно приведут к общероссийским расценкам.

Стоимость топлива в Крыму остается одной из самых высоких в стране. Так, в середине января в Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 на заправках продавался по цене от 37,25 до 38,69 рублей литр. А в Крыму – доходил до 41,5 рублей. А в конце января апелляционный суд вынес решение по сговору нефтетрейдеров: на 5 компаний наложили штраф в размере 129 миллионов рублей. В свою очередь, власти Крыма пригрозили нефтетрейдерам банкротством за реализацию некачественного и дорогого бензина.

В результате, 27 февраля нефтетрейдеры признали возможность снижения цен. Кроме того, были достигнуты договоренности о снижении логистических издержек и формировании запасов топлива на случай ЧС.

Правительство РК со своей стороны пообещало проводить регулярный мониторинг ситуации на топливом рынке.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 28.02.18

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