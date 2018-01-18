В Крыму снова подорожал бензин

Бензин в Крыму продолжает дорожать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Симферополь и Севастополь оказались среди регионов, в которых цены на топливо за неделю выросли больше, чем в других субъектах России.

Абсолютное лидерство в соответствующем рейтинге Росстата заняли Грозный и Салехард. Бензин там подорожал на 0,7% и 0,6%. В Симферополе и Севастополе цены на топливо выросли на 0,4%. Увеличение стоимости бензина сотрудники Росстата зафиксировали в 24 регионах России.

При этом в Крыму бензин остается одним из самых дорогих в стране. Так, в Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 на заправках продается по цене от 37,25 до 38,69 рублей литр. А в Крыму стоимость топлива той же марки доходит до 41,5 рублей.

Между тем, в Росстате подчеркивают: в целом по стране цены на бензин за неделю практически не изменились, а некоторых регионах даже снизились. Например, в Кызыле, Иркутске, Ярославле, Кемерово и Чебоксарах стоимость автомобильного топлива упала на 0,1% – 0,5%.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.01.18

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