Придется платить: нефтетрейдеры Крыма не смогли оспорить штраф за картельный сговор

Апелляционный суд вынес решение по сговору нефтетрейдеров в Крыму.

Как сообщал «Новый День», ООО «Кедр», ООО «Крым Ойл», ООО «Ритэйл юг», ООО «Торговый дом «ТЭС», АО «Компания нефтетрейдинг» в июле 2015 года одновременно повысили розничные цены на заправках республики на бензин марок А-92, А-95 и дизельное топливо. Цены у всех пяти компаний были увеличены на одинаковую сумму, вне зависимости от поставщика, у которого осуществлены закупки нефтепродуктов. ФАС усмотрела в этом нарушение закона «О защите конкуренции», а участникам сговора было вынесено решение и предписание. Между тем, нефтетрейдеры попытались обжаловать решение о наложении штрафа размером 129 миллионов рублей. «Апелляционная судебная инстанция согласилась с решением Крымского УФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства нефтетрейдерами, реализующими моторное топливо на территории Республики Крым. Постановлением 21 Апелляционного арбитражного суда Республики Крым решение Арбитражного суда Республики Крым от 19.09.2017г. оставлено в силе», – сообщили в пресс-службе ФАС Крыма.

Как сообщал «Новый День», власти Крыма пригрозили нефтетрейдерам банкротством за реализацию некачественного и дорогого бензина.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 25.01.18

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