Доказано: картельный сговор в Крыму имел место

Дело о сговоре крымских нефтетрейдеров прошло все судебные инстанции

Как сообщили РИА «Новый День» в атимонопольной службе по Крыму и Севастополю, Арбитражный суд Центрального округа РФ оставил в силе решения судов, относящиеся к нарушению антимонопольного законодательства нефтетрейдерами, реализующими моторное топливо на территории Республики Крым

Напомним, в 2016 году Крымское управление ФАС вывило картельный сговор пяти топливных компаний, работающих на полуострове. В результате на крымских операторов топливного рынка был наложен административный штраф на общую сумму 129 миллионов рублей. Поставщики топлива решили оспорить штраф и обратились в суд.

В январе текущего года решение антимонопольщиков поддержал Апелляционный арбитражный суд РК. Но и его вердикт был оспорен.

Теперь в деле о нарушении антимонопольного законодательства. ООО «Крымойл», ООО «Ритэйл-юг», ООО «Кедр», ООО «Торговый дом «ТЭС», АО «Компания нефтетрейдинг» поставлена точка.

Суды пришли к выводу, что решение антимонопольного органа соответствует закону, является доказанным и аргументированным. Действия по одновременному повышению розничных цен на АЗС республики были признаны картельным соглашением, штрафы придется заплатить.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 27.03.18

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