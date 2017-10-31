Крымских нефтетрейдеров могут обанкротить за некачественный бензин

Крымским нефтетрейдерам угрожают банкротством.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предпринимателей и компании, имеющие в республике свои автозаправочные станции, таким образом могут наказать за реализацию некачественного бензина.

«За период с середины сентября пробы отбирались два раза. Всего отобрана 81 проба на 55 АЗС у 22 операторов рынка. То есть, речь идет не только о пяти наших крупных нефтетрейдерах, но и о тех частных предпринимателях, которые имеют одну-две АЗС. Все пробы были направлены в сертифицированную лабораторию феодосийской нефтебазы, и около 40% проб показали не соответствие ГОСТу», – рассказал министр топлива и энергетики Вадим Белик.

Он напомнил, что в Крыму была создана рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники министерства топлива и энергетики, ГУПа «Черноморнефтегаз», прокуратуры Крыма и регионального отделения Росстандарта. Результаты ее работы и позволили выявить некачественный бензин.

Как уточнил Белик, среди основных нарушений – несоответствие октанового числа и превышение допустимого содержания серы. Причем, увеличение массовой доли серы чаще допускают частные предприниматели, чем компании. У некоторых в реализуемом топливе было обнаружено превышение серы в 900 раз, что министр назвал «немыслимой цифрой».

Собранные материалы министерство направило в прокуратуру Крыма, ФАС и агентство стандартизации и метрологии. Это даст возможность органам провести дополнительные проверки, которые могут обернуться для бизнесменов штрафами, в том числе и на оборот топлива.

«В результате этого может быть полное банкротство предпринимателей и компаний. Поэтому еще раз обращаюсь к нефтетрейдерам – не шутите», – подчеркнул Белик.

Как уже сообщал «Новый День», ранее глава Крыма Сергей Аксенов и руководитель ФАС Игорь Артемьев заявили о потере чувства меры участниками топливного рынка в республике: качество бензина оставляет желать лучшего, а цены на него – самые высокие по России. В ФАСе подготовили план работы по контролю за ситуацией, и пообещали жестко реагировать на нарушения.

Ранее антимонопольная служба выиграла дело против пяти нефтетрейдров, работающих в Крыму. ФАС выявил факт картельного сговора, однако владельцы АЗС не согласились с доводами службы, и попытались обжаловать решение о наложении штрафа размером 129 миллионов рублей. Однако Арбитражный суд республики счел позицию ФАС обоснованной, и оставил решение службы в силе.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.10.17

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