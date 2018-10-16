ФАС оправдала крымских нефтетрейдеров за самый дорогой и некачественный бензин в стране

В ФАС объяснили высокие цены на бензин в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в антимонопольной службе утверждают, что топливо в республике дороже, чем в соседнем Краснодарском крае из-за проблем с логистикой.

При этом в ФАС все же инициировали ряд проверок, чтобы убедиться в том, что нефтетрейдеры не наживаются на крымчанах.

«Ведется работа. ФАС смотрит дело по компаниям, которые работают в Крыму. Продолжаются дополнительные проверки и контроль ситуации. Разница существует вследствие различия в транспортной логистике. Крымский мост построен, но автомобильным транспортом пока нефтепродукты не завозятся, а железнодорожная часть еще не заработала», – цитирует «РИА Новости» заместителя руководителя ФАС России Анатолия Голомолзина.

Голомолзин считает, что ситуация с ценами на бензин в Крыму возможно нормализуется после того как топливо будет разрешено завозить на полуостров фурами по транспортному переходу через пролив. Сейчас нефтепродукты относятся к опасным грузам, и их доставка возможна только через паромную переправу.

Между тем, на Камчатке, где самое дороге топливо, а АЗС находятся в тысячах километров от материковых терминалов, АИ- 95 сопоставим по цене с той же маркой бензина в Крыму – 51 рубль против 50-ти. Но в отличие от Камчатки, бензин в Крыму еще и самый некачественный в стране.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму сохраняется один из самых высоких в России уровней цен на топливо, несмотря на неоднократные замечания и проверки ФАС. Владельцы сетей АЗС в республике также были наказаны штрафом – был доказан факт картельного сговора, и с компаний взыскали штраф в сумме 129 миллионов рублей.

Руководивший на тот момент республиканским управлением ФАС Тимофей Кураев был найден мертвым в своей квартире в ноябре 2017 года.

После запуска большегрузного транспорта глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан не надеяться на резкое снижение цен на топливо, тоже предложив дождаться открытия железнодорожной ветки Крымского моста. До этого Аксенов признался в отсутствии рычагов влияния на нефтетрейдеров.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.10.18

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