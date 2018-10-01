Официально: цены на бензин в Крыму останутся высокими

После запуска движения большегрузного транспорта по Крымскому мосту стоимость топлива на автозаправочных станциях в республике останется высокой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов считает, что на стоимость бензина в Крыму сможет повлиять только открытие железнодорожной ветки транспортного перехода через пролив. То есть, после декабря 2019 года.

«Безусловно, многих крымчан беспокоит вопрос ценовой политики в связи с открытием Крымского моста для движения грузового транспорта. Тем не менее, стоит понимать, что до тех пор, пока не будет открыт железнодорожный переезд, ожидать глобальных изменений не стоит. На данный момент железная дорогая – самый дешевый и удобный вид транспорта, который обеспечит быструю доставку любых грузов по сходной цене», – написал на своей странице в Facebook Аксенов.

В комментарии СМИ он пояснил, что по ценам на бензин федеральный центр уже предпринял ряд мер. С поставщиками топлива подписано соглашение о «верхней планке» по стоимости. Но доставка топлива бензовозами по мосту в целом на ценовую политику не повлияет. Аксенов заверил, что «пересчет цены каждого литра» будет производиться после запуска железнодорожной ветки.

Как уже сообщал «Новый День», в ФАС неоднократно реагировали на повышение цен на топливо в Крыму, в том числе принимая решения о крупных штрафах для нефтетрейдеров. Однако бензин в Крыму остается одним из самых дорогих в России.

В то же время, это не единственная проблема, с которой приходится сталкиваться крымским водителям. В Росстандарте отнесли полуостров к наиболее проблемным регионам, где велик риск купить суррогатное топливо. Поэтому в ведомстве приняли решение выделить средства для развития лабораторной базы в республике.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.10.18

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