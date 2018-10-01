Сотни фур проехали по Крымскому мосту в первые часы после снятия ограничений

Ограничения по движению грузового транспорта, действовавшие на Крымском мосту, сняты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь на 1 октября фуры получили доступ к автодорожной части транспортного перехода.

Очередь из желающих проехать по мосту собиралась несколько дней – перед переходом, накануне запуска движения, скопились сотни автомобилей грузового транспорта.

«Движение всех типов транспорта будет осуществляться в соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей проезд по федеральным трассам общего пользования», – сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Напомним, Крымский мост был открыт 15 мая. На период курортного сезона фурам не разрешили ездить по мосту: готовилась необходимая инфраструктура. Исключение сделали только для транспорта строителей Крымского моста и трассы «Таврида». Остальные грузовики использовали паромную переправу для доставки грузов на полуостров.

В сутки транспортным переходом в среднем будут пользоваться 700 грузовых автомобилей. В Росавтодоре прогнозируют, что после запуска движения фур по Крымскому мосту, товарооборот республики с другими регионами увеличится. Однако руководитель крымского корпункта телеканала «НТВ» Олег Крючков считает, что с этим могут возникнуть сложности.

«Теперь чуть-чуть экономики. Паром туда – обратно – тридцать девять тысяч, плюс простой, штормовые и командировочные. Цена должна упасть, это если в прямую считать, однако, складно на бумаге. Из Крыма практически нет грузов на материк, порожняком возвращаются. Цитата: «Контракты упадут, нам будет выгоднее гонять по материку». Это, и есть, овраги, о которых нельзя забывать. Надеюсь кто-то уже об этом подумал», – написал Крючков на своей странице в Facebook.

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