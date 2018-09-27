Росавтодор: Крымский мост откроют для грузового транспорта 1 октября

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту будет запущено с 1 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Росавтодоре подтвердили готовность инфраструктуры для проезда фур.

Руководитель ведомства Роман Старовойт рассказал, что с 1 октября будут введены в эксплуатацию стационарные досмотровые комплексы. Также к запуску движения грузового транспорта была проведена работа «по устройству верхнего слоя асфальтобетона» на автомобильном подходе со стороны Керчи.

По предположению Старовойта, после того как фуры поедут по Крымскому мосту, увеличится товарооборот республики с другими регионами России.

«Сегодня мы имеем данные, что паромной переправой в сутки пользуется в среднем 700 грузовых автомобилей. Следовательно, наверно, стоит ожидать примерно такой поток, а может и больше», – цитирует «ТАСС» главу ведомства.

Напомним, автомобильная часть Крымского моста была открыта 15 мая. Движение по мосту на данный момент разрешено только легковым автомобиля и автобусам. Исключение сделали для грузового и технологического транспорта, который используется в строительстве железнодорожной части перехода. Таким образом, после открытия моста, фуры вынуждены были и дальше использовать паромное сообщение для доставки грузов в Крым и в обратном направлении.

Ранее в министерстве транспорта Крыма предположили, что транспорт, который перевозит опасные грузы, вообще не будет допущен для движения по мосту, поэтому проблема с высокими ценами на бензин окончательно разрешится с запуском полноценного железнодорожного сообщения.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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