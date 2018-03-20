Фуры не пустят на Крымский мост

В Минтрансе России не намерены пускать грузовики на Крымский мост после его открытия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в планах у ведомства поэтапная схема организации движения по мосту, в которой фурам отводится последнее место.

«На первом этапе – сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе – в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками», – сообщили в министерстве транспорта РФ.

При этом в ведомстве уточнили, что исключение будет сделано для грузового и технологического транспорта, который используется в строительстве железнодорожной части перехода. Грузовики строителей будут ездить по мосту сразу после открытия его автодорожной части. В министерстве уверены, что своим решением они оптимизируют логистические потоки в пик сезона и снизят нагрузку на дорогах Керченского и Таманского полуострова.

«Планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой «Таврида». Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь – Симферополь», – рассказали в ведомстве.

По данным Минтранса, ограничение на движение фур по мосту можно будет снять, когда будут готовы полосы «Тавриды» и полностью введены автоподходы к переходу.

Напомним, о том, что грузовики не пустят на мост сразу после его открытия, ранее говорил министр транспорта Крыма Игорь Захаров. По его предположению, фуры, которые перевозят опасные грузы, вообще не будут допущены для движения по переходу.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.03.18

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